Главные новости дня: 1 марта

Теги анжиинтер миланборуссия дортмундалександр кокорин

Главные новости дня: 1 марта

Сегодня, 1 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

18-й тур РПЛ открывал матч между "Оренбургом" и "Анжи", который завершился победой махачкалинского клуба.

В Серии А "Интер" потерпел неожиданное поражение в матче с "Кальяри".

Лидер Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу".

В Примере в мадридско-каталонском противостоянии между "Райо Вальекано" и "Жироной" победителем оказался каталонский клуб.

Московский "Спартак" обыграл БАТЭ и пробился в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу, а вот "Локомотив" проиграл "Браге" и покинул турнир.

Александру Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Московское "Динамо" может уволить Романа Широкова с поста спортивного директора клуба.

Поединок между "Динамо" и "Спартаком" был перенесен на "Арену Химки".

А матч "Арсенал" - ЦСКА можно будет посетить совершенно бесплатно.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба провел дуэль пенальтистов с новым президентом клуба Александром Медведевым.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
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