Главные новости дня: 1 марта

Сегодня, 1 марта, в мире футбола произошло немало интересных событий.

18-й тур РПЛ открывал матч между "Оренбургом" и "Анжи", который завершился победой махачкалинского клуба.

В Серии А "Интер" потерпел неожиданное поражение в матче с "Кальяри".

Лидер Бундеслиги дортмундская "Боруссия" проиграла "Аугсбургу".

В Примере в мадридско-каталонском противостоянии между "Райо Вальекано" и "Жироной" победителем оказался каталонский клуб.

Московский "Спартак" обыграл БАТЭ и пробился в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу, а вот "Локомотив" проиграл "Браге" и покинул турнир.

Александру Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Московское "Динамо" может уволить Романа Широкова с поста спортивного директора клуба.

Поединок между "Динамо" и "Спартаком" был перенесен на "Арену Химки".

А матч "Арсенал" - ЦСКА можно будет посетить совершенно бесплатно.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба провел дуэль пенальтистов с новым президентом клуба Александром Медведевым.

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