Главные новости дня: 1 марта

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Главные новости дня: 1 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 марта.

"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере.

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги.

"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей.

Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом".

"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи".

"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии.

"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ.

"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту".

"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты".

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке.

"Атлетико" нашел потенциальную замену Симеоне.

"Ливерпуль" потерпел крупное поражение в АПЛ впервые с октября 2017 года.

Матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере

"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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