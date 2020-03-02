Главные новости дня: 1 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 марта.

"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере.

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги.

"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей.

Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом".

"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи".

"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии.

"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ.

"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту".

"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты".

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке.

"Атлетико" нашел потенциальную замену Симеоне.

"Ливерпуль" потерпел крупное поражение в АПЛ впервые с октября 2017 года.

Матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса.

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