Главные новости дня: 1 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 марта.
"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере.
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги.
"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей.
Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом".
"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи".
"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии.
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ.
"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту".
"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты".
У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке.
"Атлетико" нашел потенциальную замену Симеоне.
"Ливерпуль" потерпел крупное поражение в АПЛ впервые с октября 2017 года.
Матч ЛЧ ПСЖ - "Боруссия" может пройти без болельщиков из-за коронавируса.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей
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"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
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"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги
-
Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"
-
"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"
Лента новостей
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Главные новости дня: 1 марта
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4
"Реал" в домашнем матче уверенно обыграл "Барселону" в Примере
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АЗ обыграл "Аякс" в гостевом матче Эредивизии
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Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге
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"Уфа" поздравила Зинченко с завоеванием Кубка лиги
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АЕК Карреры сыграл вничью с "Панионисом" и продлил беспроигрышную серию до 12 матчей
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Адиль Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ
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"Хетафе" минимально обыграл "Мальорку" в матче Примеры
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"Црвена Звезда" и "Партизан" разошлись миром в матче чемпионата Сербии
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Спортивный директор "Арсенала": "Поздравляю Кокорина с возвращением, но лучший - Луценко!"
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Криштиану Роналду посетит Эль Класико
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"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей
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Месси и Рамос - в старте на матч "Реал" - "Барселона"
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"Манчестер Сити" - второй клуб в истории, выигравший Кубок лиги три раза подряд
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Кокорин стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Арсенал"
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"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и выиграл Кубок Лиги
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Кокорин прокомментировал первый матч после возвращения в РПЛ
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"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче Лиги 1
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Моуринью прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"
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Кокорин не помог "Сочи" избежать поражения в матче с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18