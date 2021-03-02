Главные новости дня: 1 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 марта.

"Реал" нацелился на хавбека "Сассуоло".

"Бавария" сделала предложение "Наполи" по Кулибали.

Лукас Васкес поставил ультиматум "Реалу".

Карпин может возглавить ЦСКА.

Арестован бывший президент "Барселоны" Бартомеу. Он проведет ночь в полицейском участке.

В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров.

"Зенит" может подписать бывшего вратаря "Спартака".

"Барселона" определилась с ценой на Гризманна.

"Зенит" теряет Кержакова.

Златан Ибрагимович пропустит оба матча против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Новичок "Краснодара" пропустит полгода. Он травмировался в первом же матче.

Ван-Биссака может сменить сборную Англии на ДР Конго.

В "Спартаке" сказали, остался ли лимит доверия к Тедеско.

Иммобиле может стать заменой Кейну в "Тоттенхэме".

Все результаты 25-го тура Ла Лиги и 26-го тура АПЛ.