Главные новости дня: 1 марта

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Главные новости дня: 1 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 марта.

"Реал" нацелился на хавбека "Сассуоло".

"Бавария" сделала предложение "Наполи" по Кулибали.

Лукас Васкес поставил ультиматум "Реалу".

Карпин может возглавить ЦСКА.

Арестован бывший президент "Барселоны" Бартомеу. Он проведет ночь в полицейском участке.

В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров.

"Зенит" может подписать бывшего вратаря "Спартака".

"Барселона" определилась с ценой на Гризманна.

"Зенит" теряет Кержакова.

Златан Ибрагимович пропустит оба матча против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Новичок "Краснодара" пропустит полгода. Он травмировался в первом же матче.

Ван-Биссака может сменить сборную Англии на ДР Конго.

В "Спартаке" сказали, остался ли лимит доверия к Тедеско.

Иммобиле может стать заменой Кейну в "Тоттенхэме".

Все результаты 25-го тура Ла Лиги и 26-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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