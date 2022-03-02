Главные новости дня: 1 марта

Фото: твиттер "Динамо"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 марта.

"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород".

"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Маркуса Гисдоля.

Андрей Воронин покинул "Динамо".

Паоло Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии.

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России.

Ярослав Ракицкий отказывается играть за "Зенит".

Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб.

УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц.

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