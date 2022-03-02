Главные новости дня: 1 марта

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Главные новости дня: 1 мартаФото: твиттер "Динамо"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 марта.

"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород".

"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Маркуса Гисдоля.

Андрей Воронин покинул "Динамо".

Паоло Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии.

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России.

Ярослав Ракицкий отказывается играть за "Зенит".

Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб.

УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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