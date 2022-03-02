Главные новости дня: 1 марта
Фото: твиттер "Динамо"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 марта.
"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород".
"Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Маркуса Гисдоля.
Андрей Воронин покинул "Динамо".
Паоло Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии.
УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России.
Ярослав Ракицкий отказывается играть за "Зенит".
Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб.
УЕФА не будет отстранять российских официальных лиц.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Милан" и "Интер" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии
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"Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка России, разгромив "Нижний Новгород"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18