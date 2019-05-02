Главные новости дня: 1 мая

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Главные новости дня: 1 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 1 мая.

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. В этой встрече дублем отметился Лионель Месси. Его второй гол стал 600-м в составе "Барселоны".

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на тренировке. Впрочем, сейчас с вратарем все в порядке.

"Реал" хочет продать нападающего Гарета Бэйла и предложил его ПСЖ.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиге.

"Ювентус" ведет переговоры с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Спартак" намерен избавиться от полузащитника Софьяна Ханни и определился с его стоимостью.

Стала известна основная форма "Реала" на следующий сезон.

Переход защитника "Аякса" Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за его агента.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Реал" предложил ПСЖ купить Бэйла

"Реал" предложил ПСЖ купить Бэйла

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1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол Эспаньол 35 44
11 Бетис Бетис 35 44
12 Эйбар Эйбар 35 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
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18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
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