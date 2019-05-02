Главные новости дня: 1 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 1 мая.

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. В этой встрече дублем отметился Лионель Месси. Его второй гол стал 600-м в составе "Барселоны".

Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на тренировке. Впрочем, сейчас с вратарем все в порядке.

"Реал" хочет продать нападающего Гарета Бэйла и предложил его ПСЖ.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиге.

"Ювентус" ведет переговоры с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"Спартак" намерен избавиться от полузащитника Софьяна Ханни и определился с его стоимостью.

Стала известна основная форма "Реала" на следующий сезон.

Переход защитника "Аякса" Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за его агента.

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