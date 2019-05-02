Главные новости дня: 1 мая
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости среды, 1 мая.
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. В этой встрече дублем отметился Лионель Месси. Его второй гол стал 600-м в составе "Барселоны".
Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт прямо на тренировке. Впрочем, сейчас с вратарем все в порядке.
"Реал" хочет продать нападающего Гарета Бэйла и предложил его ПСЖ.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в Российской Премьер-Лиге.
"Ювентус" ведет переговоры с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
"Спартак" намерен избавиться от полузащитника Софьяна Ханни и определился с его стоимостью.
Стала известна основная форма "Реала" на следующий сезон.
Переход защитника "Аякса" Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за его агента.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 1 мая
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Линекер - о голе Месси: "Такой удар со штрафного вы вряд ли когда-либо увидите"
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Вальверде: "Мы знаем, что может сделать Месси, но он не перестает удивлять"
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Месси: "Барселона" переживает отличный период"
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Месси забил 600-й гол за "Барселону"
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"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов
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Коке: "Хорошо, что "Атлетико" вновь выше "Реала"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30