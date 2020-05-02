Главные новости дня: 1 мая

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Главные новости дня: 1 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 мая.

Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России.

Клубы АПЛ намерены доиграть сезон.  

Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона.

Бундеслигу могут возобновить 15 мая.

Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе.

"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции.

Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона.

Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет.

Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый.

Александр Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В Бундеслиге установят строгие меры для возобновления сезона

В Бундеслиге установят строгие меры для возобновления сезона

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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