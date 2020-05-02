Главные новости дня: 1 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 мая.
Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России.
Клубы АПЛ намерены доиграть сезон.
Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона.
Бундеслигу могут возобновить 15 мая.
Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе.
"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции.
Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона.
Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет.
Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый.
Александр Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18