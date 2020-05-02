Главные новости дня: 1 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 мая.

Названа дата заседания исполкома РФС, на котором могут объявить о завершении сезона в России.

Клубы АПЛ намерены доиграть сезон.

Серия А не будет расширяться в случае досрочного завершения сезона.

Бундеслигу могут возобновить 15 мая.

Финалы Кубка Франции и Кубка лиги могут состояться в августе.

"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции.

Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона.

Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет.

Азар и Бензема - лучшие пенальтисты среди звёздных игроков, Роналду - третий, Месси - девятый.

Александр Соболев сможет заработать в "Спартаке" почти 5 миллионов евро.

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