Главные новости дня: 1 мая

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Главные новости дня: 1 маяФото: twitter.com/pfcsochi

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 1 мая.

"Краснодар" проиграл "Сочи".

ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой".

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас".

Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом".

"Реал" на классе разобрался с "Осасуной".

"Интер" минимально победил "Кротоне".

"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии.

ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом".

"Краснодар" объявил об уходе трёх игроков.

"Реал" нацелился на Роберта Левандовски.

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"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"

"Реал" на классе разобрался с "Осасуной"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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