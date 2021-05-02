Главные новости дня: 1 мая

Фото: twitter.com/pfcsochi

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 1 мая.

"Краснодар" проиграл "Сочи".

ЦСКА потерял очки в матче с "Уфой".

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас".

Дубль Хаверца принес "Челси" победу над "Фулхэмом".

"Реал" на классе разобрался с "Осасуной".

"Интер" минимально победил "Кротоне".

"Боруссия" Дортмунд уверенно вышла в финал Кубка Германии.

ПСЖ возглавил Лигу 1 после победы над "Лансом".

"Краснодар" объявил об уходе трёх игроков.

"Реал" нацелился на Роберта Левандовски.

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