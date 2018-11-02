Главные новости дня: 1 ноября

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Главные новости дня: 1 ноября

В четверг, 1 ноября, в мире футбола было много интересных событий.

В 1/8 финала Кубка России лидер Премьер-лиги "Зенит" проиграл "Ростову" и вылетел из турнира.

Отчет о матче "Ростов" - "Зенит"

В других матчах "Краснодар" был сильнее "Крыльев Советов", "Спартак" обыграл "Анжи".

Определились все четвертьфинальные пары Кубка России.

В 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Фулхэм" и вышел в четвертьфинал.

В Кубке Испании зафиксировано несколько неожиданных результатов. Сначала "Севилья", а затем и "Вильярреал" не сумели обыграть  младших по рангу.

Из других новостей стоит отметить:

"Ювентус" и "Реал" могут совершить суперобмен Алекса Сандро на Марсело.

"Спартак", по всей видимости, возглавит Олег Кононов.

Стали известны детали трансфера Винисиуса. "Реал" перехватил его у "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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