Главные новости дня: 1 ноября

В четверг, 1 ноября, в мире футбола было много интересных событий.

В 1/8 финала Кубка России лидер Премьер-лиги "Зенит" проиграл "Ростову" и вылетел из турнира.

Отчет о матче "Ростов" - "Зенит"

В других матчах "Краснодар" был сильнее "Крыльев Советов", "Спартак" обыграл "Анжи".

Определились все четвертьфинальные пары Кубка России.

В 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Фулхэм" и вышел в четвертьфинал.

В Кубке Испании зафиксировано несколько неожиданных результатов. Сначала "Севилья", а затем и "Вильярреал" не сумели обыграть младших по рангу.

Из других новостей стоит отметить:

"Ювентус" и "Реал" могут совершить суперобмен Алекса Сандро на Марсело.

"Спартак", по всей видимости, возглавит Олег Кононов.

Стали известны детали трансфера Винисиуса. "Реал" перехватил его у "Барселоны".

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