Главные новости дня: 1 ноября

Теги псжаяксстанислав черчесоввиктор гончаренко

Главные новости дня: 1 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 ноября.

ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1.

Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле".

Станислав Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

Станислав Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020.

Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах.

Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ.

Евгений Гинер не принял отставку Виктора Гончаренко с поста тренера ЦСКА.

"Зенит" готовит предложение по братьям Миранчукам.

Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну.

"Реал" хочет, чтобы Зинедин Зидан наладил отношения с Гаретом Бэйлом.

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ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1

ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
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