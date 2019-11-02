Главные новости дня: 1 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 ноября.

ПСЖ проиграл последнему месту Лиги 1.

Дубль Промеса помог "Аяксу" обыграть "Зволле".

Станислав Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

Станислав Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020.

Пиво на стадионах можно будет употреблять в специальных местах, а не на трибунах.

Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ.

Евгений Гинер не принял отставку Виктора Гончаренко с поста тренера ЦСКА.

"Зенит" готовит предложение по братьям Миранчукам.

Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну.

"Реал" хочет, чтобы Зинедин Зидан наладил отношения с Гаретом Бэйлом.

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