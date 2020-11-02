Главные новости дня: 1 ноября

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Главные новости дня: 1 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 ноября.

"Он был в шорт-листе у "Баварии". Агент рассказал, куда мог перейти Кузяев.

ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ. 

Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура.

"Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ.

"Лацио" вырвал победу у "Торино", забив на 95-й и 98-й минутах

Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю".

"Атлетико" вылетел в Москву на матч ЛЧ с "Локомотивом".

Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе".

"Наполи" и Гаттузо согласовали условия нового контракта.

15 из 20 клубов Серии А не в состоянии платить зарплаты своим футболистам.

Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост.

Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура

Чемпионат Франции: результаты матчей 9-го тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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