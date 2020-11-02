Главные новости дня: 1 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 ноября.

"Он был в шорт-листе у "Баварии". Агент рассказал, куда мог перейти Кузяев.

ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Чемпионат России: результаты матчей 13-го тура.

"Динамо" вырвало победу у "Тамбова" в матче РПЛ.

"Лацио" вырвал победу у "Торино", забив на 95-й и 98-й минутах

Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Специю".

"Атлетико" вылетел в Москву на матч ЛЧ с "Локомотивом".

Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе".

"Наполи" и Гаттузо согласовали условия нового контракта.

15 из 20 клубов Серии А не в состоянии платить зарплаты своим футболистам.

Тульский "Арсенал" определился с главным кандидатом на тренерский пост.

Роналду сам примет решение о своем участии в игре со "Специей".

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