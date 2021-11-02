Главные новости дня: 1 ноября

Теги россияреал мадридбарселоналионель мессисерхио рамос

Главные новости дня: 1 ноябряФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 ноября.

"Реал" хочет дать Винисиусу "галактический" контракт.

Два игрока из РПЛ входят в число лучших дриблеров мира.

"Барселона" надолго теряет Агуэро.

"Реал" не против избавиться от Азара уже зимой.

Президенту "Барселоны" придется лететь в Катар ради назначения Хави.

ПСЖ не сможет разорвать контракт с Рамосом.

Месси назвал свою главную цель в составе ПСЖ.

Черчесов может возглавить европейскую сборную.

Экс-жена Тимощука обвинила Анатолия в контрабанде на 10 миллионов евро.

Карпин огласил итоговую заявку сборной России на ноябрьские матчи.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ

Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов