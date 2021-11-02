Главные новости дня: 1 ноября

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 1 ноября.

"Реал" хочет дать Винисиусу "галактический" контракт.

Два игрока из РПЛ входят в число лучших дриблеров мира.

"Барселона" надолго теряет Агуэро.

"Реал" не против избавиться от Азара уже зимой.

Президенту "Барселоны" придется лететь в Катар ради назначения Хави.

ПСЖ не сможет разорвать контракт с Рамосом.

Месси назвал свою главную цель в составе ПСЖ.

Черчесов может возглавить европейскую сборную.

Экс-жена Тимощука обвинила Анатолия в контрабанде на 10 миллионов евро.

Карпин огласил итоговую заявку сборной России на ноябрьские матчи.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru