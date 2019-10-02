Главные новости дня: 1 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 октября.

"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер".

Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге".

"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов.

"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы.

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ.

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО.

Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке".

Суд закрыл дело против Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру.

Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, оспорит вердикт суда.

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