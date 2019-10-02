Главные новости дня: 1 октября

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Главные новости дня: 1 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 октября.

"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер".

Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге".

"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов.

"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы.

Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ.

Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО.

Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке".

Суд закрыл дело против Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру.

Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, оспорит вердикт суда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы

"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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