Главные новости дня: 1 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 октября.
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер".
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге".
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов.
"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы.
Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ.
Друга Кокорина и Мамаева не выпустили на свободу по УДО.
Стала известна зарплата экс-тренера "Шальке" в "Спартаке".
Суд закрыл дело против Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Криштиану Роналду намекнул на то, что в ближайшие несколько лет готов завершить карьеру.
Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, оспорит вердикт суда.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
-
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
-
Руководство "Спартака" одобрило кандидатуру нового тренера
-
Не Россией единой! Анализируем, какие еще матчи можно посмотреть во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов
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Главные новости дня: 1 октября
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Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры
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Симеоне: "Хороший результат в матче против команды, которая умеет обороняться"
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Спиридонов: "Спартаком" должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова"
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Семин прокомментировал поражение от "Атлетико"
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"Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов
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Роналду - лидер по выигранным матчам в Лиге Чемпионов
-
Лига Чемпионов: все результаты 1 октября
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2
"Бавария" уничтожила "Тоттенхэм", ПСЖ и "Манчестер Сити" добыли скромные победы
-
"Локомотив" проиграл "Атлетико", "Ювентус" разгромил "Байер"
-
1
"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов
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Рамос: "Мы полностью провалили первый тайм"
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Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге"
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2
"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов
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"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Интером"
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1
Рамос сравнялся с Дани Алвесом по голам в Лиге Чемпионов. Из защитников впереди Пике, Роберто Карлос и Эльгера
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"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в Лиге Чемпионов
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22
Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге"
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"Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за юного хавбека "Реала"
-
Лукаку пропустит матч с "Барселоной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2