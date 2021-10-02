Главные новости дня: 1 октября

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Главные новости дня: 1 октябряФото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 октября.

Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги.

Президент "Барселоны" рассматривает Пирло на замену Куману, однако большинство людей в клубе против.

"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы команды.

Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс".

В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси.

СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе.

"Спартак" назвал диагноз травмированного Понсе.

"Барселона" отчиталась о финансовом положении клуба.

Анчелотти продолжает верить в Азара.

Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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