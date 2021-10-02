Главные новости дня: 1 октября
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 октября.
Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги.
Президент "Барселоны" рассматривает Пирло на замену Куману, однако большинство людей в клубе против.
"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы команды.
Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс".
В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси.
СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе.
"Спартак" назвал диагноз травмированного Понсе.
"Барселона" отчиталась о финансовом положении клуба.
Анчелотти продолжает верить в Азара.
Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 1 октября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14