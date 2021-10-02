Главные новости дня: 1 октября

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 1 октября.

Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги.

Президент "Барселоны" рассматривает Пирло на замену Куману, однако большинство людей в клубе против.

"Барселона" создаст новую должность для улучшения физической формы команды.

Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс".

В Париже ограбили гостиницу, в которой живёт Месси.

СМИ узнали требования Райолы по зарплате Холанда в новом клубе.

"Спартак" назвал диагноз травмированного Понсе.

"Барселона" отчиталась о финансовом положении клуба.

Анчелотти продолжает верить в Азара.

Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи".

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