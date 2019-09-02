Главные новости дня: 1 сентября

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Главные новости дня: 1 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 сентября.

В центральном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Зениту". В другом матче ЦСКА обыграл "Арсенал".

"Спартак" объявил о трансфере чешского опорника Алекса Крала за 12 миллионов евро.

Фанаты "Спартака" посвятили баннер игрокам "Зенита" Артему ДзюбеАлексею Сутормину и Александру Кокорину.

В матче английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Тоттенхэм" не выявили победителя.

Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Вильярреал" в матче 3-го тура Примеры. "Атлетико" добыл волевую победу над "Эйбаром".

В римском дерби "Лацио" и "Рома" выдали боевую ничью.

Форвард ПСЖ Неймар отказался переходить в "Реал".

ПСЖ усилил вратарскую линию, подписав вратаря "Севильи" Серхио Рико.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Дубль Бэйла спас "Реал" от поражения в матче с "Вильярреалом"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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