Главные новости дня: 1 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 сентября.
В центральном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Зениту". В другом матче ЦСКА обыграл "Арсенал".
"Спартак" объявил о трансфере чешского опорника Алекса Крала за 12 миллионов евро.
Фанаты "Спартака" посвятили баннер игрокам "Зенита" Артему Дзюбе, Алексею Сутормину и Александру Кокорину.
В матче английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Тоттенхэм" не выявили победителя.
Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Вильярреал" в матче 3-го тура Примеры. "Атлетико" добыл волевую победу над "Эйбаром".
В римском дерби "Лацио" и "Рома" выдали боевую ничью.
Форвард ПСЖ Неймар отказался переходить в "Реал".
ПСЖ усилил вратарскую линию, подписав вратаря "Севильи" Серхио Рико.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 1 сентября
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Стало известно, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ
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Мхитарян близок к переходу в "Рому"
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Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории "Реала"
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"Марсель" обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Бенедетто
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"Атлетико" - "Эйбар" - 3:2 (видеообзор матча)
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Дубль Бэйла спас "Реал" от поражения в матче с "Вильярреалом"
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"Интер" и "Торино" одержали победы во 2-м туре Серии А
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Караваев близок к переходу в "Зенит"
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"Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов
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В "Спартаке" высказались о возможном возвращении Промеса
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"Вильярреал" - "Реал" - 2:2: видеотрансляция матча 3-го тура Ла Лиги
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Неймар и Роналду в средневековой одежде сразились на световых мечах
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"Порту" разгромил "Виторию Гимарайнш" благодаря дублю Мареги
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"Лацио" - "Рома" - 1:1 (видеообзор матча)
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Кононов назвал виновного в поражении "Спартака" от "Зенита"
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"Атлетико" обыграл "Эйбар", отыгравшись с 0:2
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"В этот раз не отскочили". Дзюба прокомментировал победу "Зенита" над "Спартаком"
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"Сумасшедший гол". Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Зенита"
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Болельщики "Спартака" вывесили баннер о Дзюбе, Сутормине и Кокорине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1