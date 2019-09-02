Главные новости дня: 1 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 сентября.

В центральном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" проиграл "Зениту". В другом матче ЦСКА обыграл "Арсенал".

"Спартак" объявил о трансфере чешского опорника Алекса Крала за 12 миллионов евро.

Фанаты "Спартака" посвятили баннер игрокам "Зенита" Артему Дзюбе, Алексею Сутормину и Александру Кокорину.

В матче английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Тоттенхэм" не выявили победителя.

Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Вильярреал" в матче 3-го тура Примеры. "Атлетико" добыл волевую победу над "Эйбаром".

В римском дерби "Лацио" и "Рома" выдали боевую ничью.

Форвард ПСЖ Неймар отказался переходить в "Реал".

ПСЖ усилил вратарскую линию, подписав вратаря "Севильи" Серхио Рико.

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