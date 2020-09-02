Главные новости дня: 1 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 сентября.

Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored.

"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо".

"Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Иван Ракитич вернулся в "Севилью".

Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА.

Лионель Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро.

Стала известна зарплата Донни ван де Бека в "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова.

Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург".

Хосеп Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru