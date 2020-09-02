Главные новости дня: 1 сентября

Теги лионель мессииван ракитичкраснодарденис глушаков

Главные новости дня: 1 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 1 сентября.

Опубликована символическая сборная 6-го тура РПЛ по версии WhoScored.

"Краснодар" второй год подряд при жеребьевке отбора ЛЧ попал на киевское "Динамо".

"Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Иван Ракитич вернулся в "Севилью".

Александр Кокорин может сыграть с ЦСКА.

Лионель Месси согласовал с "Манчестер Сити" контракт на 700 миллионов евро.

Стала известна зарплата Донни ван де Бека в "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова.

Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург".

Хосеп Гвардиола дал Месси неожиданный совет по его будущему.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург"

Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов