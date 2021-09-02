Главные новости дня: 1 сентября

Фото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 сентября.

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина.

Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира.

Дубль Роналду помог сборной Португалии вырвать победу над Ирландией.

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную.

"Локомотив" подписал форварда "Утрехта".

"Барселона" назвала преемника номера Месси.

"Локомотив" отзаявил Зе Луиша.

"Реал Мадрид" намерен подписать контракт с Килианом Мбаппе уже в январе.

"Барселона" может продлить контракт с Рональдом Куманом.

Серж Орье может перейти в "Спартак".

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