Главные новости дня: 1 сентября
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 сентября.
Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина.
Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира.
Дубль Роналду помог сборной Португалии вырвать победу над Ирландией.
Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную.
"Локомотив" подписал форварда "Утрехта".
"Барселона" назвала преемника номера Месси.
"Локомотив" отзаявил Зе Луиша.
"Реал Мадрид" намерен подписать контракт с Килианом Мбаппе уже в январе.
"Барселона" может продлить контракт с Рональдом Куманом.
Серж Орье может перейти в "Спартак".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 1 сентября
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Роналду высказался о своем новом рекорде
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Карпин прокомментировал результат матча с Хорватией
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Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентября
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Мориба прокомментировал свой уход из "Барселоны"
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Стало известно, почему эмир Катара заблокировал трансфер Мбаппе в "Реал"
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Норвегия сыграла вничью с Нидерландами, Турция упустила победу над Черногорией
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Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
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Дубль Роналду помог сборной Португалии вырвать победу над Ирландией
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Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной
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Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина
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Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии из-за просьбы "Зенита"
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Роналду ударил игрока сборной Ирландии
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"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето 2022 года
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"Газпром-Медиа" хочет купить телеправа на показ РПЛ с сезона-2022/23
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"Локомотив" с помощью известной песни анонсировал переход хавбека "Челси"
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Два клуба хотят арендовать Мирзова у "Спартака"
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Стали известны детали перехода Гризманна в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18