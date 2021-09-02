Главные новости дня: 1 сентября

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Главные новости дня: 1 сентябряФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 1 сентября.

Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина.

Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира.

Дубль Роналду помог сборной Португалии вырвать победу над Ирландией.

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную.

"Локомотив" подписал форварда "Утрехта".

"Барселона" назвала преемника номера Месси.

"Локомотив" отзаявил Зе Луиша.

"Реал Мадрид" намерен подписать контракт с Килианом Мбаппе уже в январе.

"Барселона" может продлить контракт с Рональдом Куманом.

Серж Орье может перейти в "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентября

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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