Главные новости дня: 10 апреля
Soccernews.ru подводит итоги среды, 10 апреля.
Главным событием для стали первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне", в результате автогола защитника Люка Шоу. Для "Барселона" эта победа стала первой в истории на "Олд Траффорд". Лионелю Месси разбили лицо в матче.
В другом матче "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью. Голами отметились Давид Нерес и Криштиану Роналду.
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Маркусом Рэшфордом, но игрок просит огромную зарплату.
"Ювентус" намерен купить Маттейса де Лигта, на которого нацелена "Барселона".
Продолжается суд над нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Стало известно, какой паек получает Мамаев в СИЗО. Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева. Девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в кафе.
"Реал" хочет купить Поля Погба, а его агент Мино Райола назвал королевскому клубу условия трансфера.
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"Аякс" и "Ювентус" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
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Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов
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Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба
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Лента новостей
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Главные новости дня: 10 апреля
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Вальверде: "Барселона" пришлось помучиться, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед"
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Смоллинг: "Во второй тайме "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Барселону"
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Аллегри: "Аякс" слегка шокировал "Ювентус", быстро сравняв счет"
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Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед"
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Пике: "ПСЖ обыграл "МЮ" крупнее, но где он теперь?"
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"Манчестер Юнайтед" впервые за 14 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги Чемпионов
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"Барселона" впервые обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде
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"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
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1
"Аякс" и "Ювентус" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Роналду забил 125-й гол в Лиге Чемпионов
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Погба хочет покинуть "МЮ" из-за конфликта с Сульшером
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Роналду забил 24-й гол в четвертьфиналах ЛЧ, что в два раза больше Месси и Рауля вместе взятых
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Пеле придется перенести операцию
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Смоллинг разбил лицо Месси в матче Лиги Чемпионов
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"Рома" намерена избавиться от Пасторе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24