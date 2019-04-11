Главные новости дня: 10 апреля

Теги манчестер юнайтедбарселонаювентусалександр кокоринреал мадрид

Главные новости дня: 10 апреля

Soccernews.ru подводит итоги среды, 10 апреля.

Главным событием для стали первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне", в результате автогола защитника Люка Шоу. Для "Барселона" эта победа стала первой в истории на "Олд Траффорд". Лионелю Месси разбили лицо в матче.

В другом матче "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью. Голами отметились Давид Нерес и Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Маркусом Рэшфордом, но игрок просит огромную зарплату.

"Ювентус" намерен купить Маттейса де Лигта, на которого нацелена "Барселона".

Продолжается суд над нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Стало известно, какой паек получает Мамаев в СИЗО. Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева. Девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в кафе.

"Реал" хочет купить Поля Погба, а его агент Мино Райола назвал королевскому клубу условия трансфера.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

 

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"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
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