Главные новости дня: 10 апреля

Soccernews.ru подводит итоги среды, 10 апреля.

Главным событием для стали первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне", в результате автогола защитника Люка Шоу. Для "Барселона" эта победа стала первой в истории на "Олд Траффорд". Лионелю Месси разбили лицо в матче.

В другом матче "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью. Голами отметились Давид Нерес и Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Маркусом Рэшфордом, но игрок просит огромную зарплату.

"Ювентус" намерен купить Маттейса де Лигта, на которого нацелена "Барселона".

Продолжается суд над нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Стало известно, какой паек получает Мамаев в СИЗО. Свидетель назвал самого агрессивного фигуранта из компании Кокорина и Мамаева. Девушка из компании Кокорина и Мамаева устроила погром в кафе.

"Реал" хочет купить Поля Погба, а его агент Мино Райола назвал королевскому клубу условия трансфера.

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