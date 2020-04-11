Главные новости дня: 10 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 апреля.

Шесть членов совета директоров "Барселоны" решили покинуть клуб.

Футболисты "Локомотива" договорились с клубом о снижении зарплат.

"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды.

Легенда "Ливерпуля" заразился коронавирусом.

ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара.

Sky Sports представил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям.

Юрий Сёмин разозлил руководство РЖД и приблизил свою отставку.

Уле Гуннар Сульшер готов расстаться с пятью футболистами.

Александру Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты.

У Хамеса есть четыре варианта продолжения карьеры.

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