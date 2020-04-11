Главные новости дня: 10 апреля

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Главные новости дня: 10 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 апреля.

Шесть членов совета директоров "Барселоны" решили покинуть клуб.

Футболисты "Локомотива" договорились с клубом о снижении зарплат.

"Зенит" опубликовал символическую сборную капитанов команды.

Легенда "Ливерпуля" заразился коронавирусом.

ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара.

Sky Sports представил символическую сборную АПЛ по статистическим показателям.

Юрий Сёмин разозлил руководство РЖД и приблизил свою отставку.

Уле Гуннар Сульшер готов расстаться с пятью футболистами.

Александру Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты.

У Хамеса есть четыре варианта продолжения карьеры.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

Сульшер готов расстаться с пятью футболистами

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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