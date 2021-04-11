Главные новости дня: 10 апреля
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.
Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Лионель Месси продлил ужасную серию в матчах с "Реалом".
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лидсу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы", "Челси" разгромил "Кристал Пэлас".
В Лиге 1 ПСЖ с крупным счетом победил "Страсбур".
"Милан" оказался сильнее "Пармы" в матче Серии А, а форвард миланцев Златан Ибрагимович был удален.
В Российской Премьер-Лиге "Рубин" победил "Ростов", "Уфа" разгромила "Ахмат", "Химки" победили "Тамбов".
В 28-м туре чемпионата Германии "Бавария" не смогла победить "Унион".
В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1".
Защитник "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил шикарный гол в матче чемпионата Аргентины.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном интересе клуба к итальянскому защитнику Луке Кальдироле.
Бонус: Габриэлла Холанд - младшая сестра Эрлинга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18