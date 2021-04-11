Главные новости дня: 10 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Лионель Месси продлил ужасную серию в матчах с "Реалом".

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лидсу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы", "Челси" разгромил "Кристал Пэлас".

В Лиге 1 ПСЖ с крупным счетом победил "Страсбур".

"Милан" оказался сильнее "Пармы" в матче Серии А, а форвард миланцев Златан Ибрагимович был удален.

В Российской Премьер-Лиге "Рубин" победил "Ростов", "Уфа" разгромила "Ахмат", "Химки" победили "Тамбов".

В 28-м туре чемпионата Германии "Бавария" не смогла победить "Унион".

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1".

Защитник "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил шикарный гол в матче чемпионата Аргентины.

В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном интересе клуба к итальянскому защитнику Луке Кальдироле.

Бонус: Габриэлла Холанд - младшая сестра Эрлинга.

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