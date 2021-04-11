Главные новости дня: 10 апреля

Теги реал мадридбарселоналиверпульбавария мюнхенчелси

Главные новости дня: 10 апреля

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Лионель Месси продлил ужасную серию в матчах с "Реалом".

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лидсу", "Ливерпуль" вырвал победу у "Астон Виллы", "Челси" разгромил "Кристал Пэлас".

В Лиге 1 ПСЖ с крупным счетом победил "Страсбур".

"Милан" оказался сильнее "Пармы" в матче Серии А, а форвард миланцев Златан Ибрагимович был удален.

В Российской Премьер-Лиге "Рубин" победил "Ростов", "Уфа" разгромила "Ахмат", "Химки" победили "Тамбов".

В 28-м туре чемпионата Германии "Бавария" не смогла победить "Унион".

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1".

Защитник "Сан-Лоренсо" Габриэль Рохас забил шикарный гол в матче чемпионата Аргентины.

В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном интересе клуба к итальянскому защитнику Луке Кальдироле.

Бонус: Габриэлла Холанд - младшая сестра Эрлинга.

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Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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