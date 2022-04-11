Главные новости дня: 10 апреля
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 апреля.
В чемпионате России "Спартак" разгромил "Арсенал", "Ростов" с крупным счетом победил "Локомотив". Результаты 24-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче лидеров. Результаты 32-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Барселона" победила "Леванте". В матче было назначено три пенальти.
В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" легко расправился с "Хоффенхаймом". Все результаты 29-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии лидер турнира "Милан" не смог обыграть "Торино", "Наполи" неожиданно проиграл "Фиорентине".
В чемпионате Франции "Монако" был сильнее "Труа", "Марсель" переиграл "Монпелье". Результаты 31-го тура Лиги 1.
Российский олигарх Роман Абрамович может купить "Валенсию".
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал свои зарплатные требования.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" обыграла "Леванте" в матче с тремя пенальти
-
Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги
-
Абрамович может купить испанский топ-клуб
-
Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ
-
Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 апреля
-
Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1
-
"Марсель" победил "Монпелье" в Лиге 1
-
1
"Барселона" обыграла "Леванте" в матче с тремя пенальти
-
"Милан" не смог выиграть в Турине
-
1
Мама мальчика, пострадавшего от действий Роналду, отреагировала на извинения игрока
-
Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги
-
Абрамович может купить испанский топ-клуб
-
"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Хоффенхайм" в Бундеслиге
-
"Реал Сосьедад" победил "Эльче" и приблизился к зоне ЛЧ
-
Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ
-
Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ
-
"Ростов" Карпина разгромил "Локомотив" в РПЛ
-
"Рома" с трудом обыграла худшую команду Серии А
-
"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в феерическом матче не выявили победителя
-
"Ланс" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
-
"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте
-
Ваноли отреагировал на победу "Спартака" над "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" предложил Салаху огромную зарплату, но форвард потребовал еще больше
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18