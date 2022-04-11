Главные новости дня: 10 апреля

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 апреля.

В чемпионате России "Спартак" разгромил "Арсенал", "Ростов" с крупным счетом победил "Локомотив". Результаты 24-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче лидеров. Результаты 32-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" победила "Леванте". В матче было назначено три пенальти.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" легко расправился с "Хоффенхаймом". Все результаты 29-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии лидер турнира "Милан" не смог обыграть "Торино", "Наполи" неожиданно проиграл "Фиорентине".

В чемпионате Франции "Монако" был сильнее "Труа", "Марсель" переиграл "Монпелье". Результаты 31-го тура Лиги 1.

Российский олигарх Роман Абрамович может купить "Валенсию".

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал свои зарплатные требования.

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