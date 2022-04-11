Главные новости дня: 10 апреля

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Главные новости дня: 10 апреля

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 апреля.

В чемпионате России "Спартак" разгромил "Арсенал", "Ростов" с крупным счетом победил "Локомотив". Результаты 24-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче лидеров. Результаты 32-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Барселона" победила "Леванте". В матче было назначено три пенальти.

В чемпионате Германии "РБ Лейпциг" легко расправился с "Хоффенхаймом". Все результаты 29-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии лидер турнира "Милан" не смог обыграть "Торино", "Наполи" неожиданно проиграл "Фиорентине".

В чемпионате Франции "Монако" был сильнее "Труа", "Марсель" переиграл "Монпелье". Результаты 31-го тура Лиги 1.

Российский олигарх Роман Абрамович может купить "Валенсию".

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер назвал свои зарплатные требования.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1

Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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