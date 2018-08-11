Главные новости дня: 10 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 августа. В этот день состоялся стартовый матч третьего тура чемпионата России - "Урал" принимал московское "Динамо". Команды обменялись голами, но сильнейшего не выявили - 1:1.

Отчёт о матче "Урал" - "Динамо"

Видеообзор матча "Урал" - "Динамо"

Также 10 августа стартовала самая интересная лига мира. В дебютном матче нового сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Лестера".

Отчёт о матче "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"

Кстати после матча главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не упустил возможности пожаловаться. Между тем, в СМИ появилась занимательная информация касательно "Особенного". Всё-таки в некоторых случаях португальцу стоит сетовать только на самого себя.

Стоит отметить, что в пятницу сезон открылся не только в АПЛ, но и в четырёх других чемпионатах. Так, стартовые матчи были сыграны в первенствах Франции, Голландии, Португалии и Турции.

Было в пятницу и несколько значимых сделок. Так, Йон Гудни Фьолусон стал игроком "Краснодара", Роман Ерёменко подписал контракт со "Спартаком", "Эвертон" арендовал защитника "Челси" Курта Зума, ещё один игрок "синих" Миши Батшуайи отправился покорять Испанию, а мешать ему это делать будет Тео Эрнандес, сменивший "Реал Мадрид" на "Реал Сосьедад".

К слову, что касается королевского клуба, то никак не утихают страсти вокруг Луки Модрича. Сам футболист не намерен конфликтовать с "Реалом", "сливочные", в свою очередь, готовят для хорвата новый контракт. Казалось бы, всё спокойно, однако есть персонажи, которые подливают масла в огонь.

Нельзя обойти вниманием и несколько трансферных новостей, связанных с российскими клубами. Так, ЦСКА в ближайшее время пополнится хавбеком "Эвертона", а вот форвард "Зенита" Артём Дзюба напротив может уехать в Европу - интерес к нему проявляет "Бордо".

Не пропустите эксклюзивные материалы, опубликованные в пятницу на нашем сайте. Статью про топ-10 самых дорогих вратарей в истории Вы можете прочитать здесь, а про перспективы Фёдора Смолова в "Локомотиве" - здесь.

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