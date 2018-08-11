Главные новости дня: 10 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 августа. В этот день состоялся стартовый матч третьего тура чемпионата России - "Урал" принимал московское "Динамо". Команды обменялись голами, но сильнейшего не выявили - 1:1.
Отчёт о матче "Урал" - "Динамо"
Видеообзор матча "Урал" - "Динамо"
Также 10 августа стартовала самая интересная лига мира. В дебютном матче нового сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Лестера".
Отчёт о матче "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер"
Кстати после матча главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не упустил возможности пожаловаться. Между тем, в СМИ появилась занимательная информация касательно "Особенного". Всё-таки в некоторых случаях португальцу стоит сетовать только на самого себя.
Стоит отметить, что в пятницу сезон открылся не только в АПЛ, но и в четырёх других чемпионатах. Так, стартовые матчи были сыграны в первенствах Франции, Голландии, Португалии и Турции.
Было в пятницу и несколько значимых сделок. Так, Йон Гудни Фьолусон стал игроком "Краснодара", Роман Ерёменко подписал контракт со "Спартаком", "Эвертон" арендовал защитника "Челси" Курта Зума, ещё один игрок "синих" Миши Батшуайи отправился покорять Испанию, а мешать ему это делать будет Тео Эрнандес, сменивший "Реал Мадрид" на "Реал Сосьедад".
К слову, что касается королевского клуба, то никак не утихают страсти вокруг Луки Модрича. Сам футболист не намерен конфликтовать с "Реалом", "сливочные", в свою очередь, готовят для хорвата новый контракт. Казалось бы, всё спокойно, однако есть персонажи, которые подливают масла в огонь.
Нельзя обойти вниманием и несколько трансферных новостей, связанных с российскими клубами. Так, ЦСКА в ближайшее время пополнится хавбеком "Эвертона", а вот форвард "Зенита" Артём Дзюба напротив может уехать в Европу - интерес к нему проявляет "Бордо".
Не пропустите эксклюзивные материалы, опубликованные в пятницу на нашем сайте. Статью про топ-10 самых дорогих вратарей в истории Вы можете прочитать здесь, а про перспективы Фёдора Смолова в "Локомотиве" - здесь.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)
опрос
Лента новостей
-
"Реал" интересуется защитником "Севильи"
-
"Милан" может пожертвовать семью игроками ради подписания звездного хавбека
-
"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками
-
"Оренбург" - "Локомотив" - 1:0 (обзор)
-
"Локомотив" не смог забить в четвертом матче подряд нового сезона
-
В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку
-
1
Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"
-
Лопетеги высказался о будущей конкуренции Наваса и Куртуа
-
Икарди определился со своим будущим
-
Скаут ЦСКА прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Ювентуса"
-
2
Текущим летом Облак отклонил возможность стать самым дорогим вратарем в истории футбола
-
"Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу
-
Кафельников иронически прокомментировал признание Жиго лучшим игроком в трех матчах "Спартака" подряд
-
Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника
-
Роналдо госпитализирован в Испании
-
Дракслер может вернуться в Бундеслигу
-
В "Реале" остались недовольны заявлением Роналду
-
Рейнгольд: "Семак сошел с ума?"
-
1
"Барселона" интересуется хавбеками двух европейских топ-клубов
-
ПСЖ близок к подписанию защитника "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|1
|3
|2
|Борнмут
|1
|3
|3
|Кристал Пэлас
|1
|3
|4
|Уотфорд
|1
|3
|5
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|6
|Тоттенхэм
|1
|3
|7
|Эвертон
|1
|1
|8
|Вулверхэмптон
|1
|1
|9
|Арсенал Лондон
|0
|0
|10
|Бернли
|0
|0
|11
|Ливерпуль
|0
|0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|15
|Лестер Сити
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|18
|Кардифф Сити
|1
|0
|19
|Фулхэм
|1
|0
|20
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0