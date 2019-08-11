Главные новости дня: 10 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 августа.

"Зенит" добыл выездную победу над московским "Динамо".

"Краснодар" одержал минимальную победу над "Рубином".

"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом".

"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ.

"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой".

"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины.

Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ.

"Реал" предлагает Неймару фантастическую зарплату.

Жозе Моуринью нашёл новую работу.

"Локомотив" нацелился на экс-игрока "Баварии" Франка Рибери.

Артем Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

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