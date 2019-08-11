Главные новости дня: 10 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 августа.
"Зенит" добыл выездную победу над московским "Динамо".
"Краснодар" одержал минимальную победу над "Рубином".
"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом".
"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ.
"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой".
"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины.
Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ.
"Реал" предлагает Неймару фантастическую зарплату.
Жозе Моуринью нашёл новую работу.
"Локомотив" нацелился на экс-игрока "Баварии" Франка Рибери.
Артем Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16