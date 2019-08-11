Главные новости дня: 10 августа

Теги зенит санкт-петербургкраснодарманчестер ситишахтер донецк

Главные новости дня: 10 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 августа.

"Зенит" добыл выездную победу над московским "Динамо".

"Краснодар" одержал минимальную победу над "Рубином".

"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом".

"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ.

"Тоттенхэм" одержал победу над "Астон Виллой".

"Шахтёр" переиграл "Динамо" в третьем туре чемпионата Украины.

Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ.

"Реал" предлагает Неймару фантастическую зарплату.

Жозе Моуринью нашёл новую работу.

"Локомотив" нацелился на экс-игрока "Баварии" Франка Рибери.

Артем Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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