Главные новости дня: 10 августа

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Главные новости дня: 10 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 августа.

Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи.

"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира.

"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира. 

Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым.

Официально: Санчо останется в "Боруссии" еще на год.

Форвард "Баварии" Левандовски признан лучшим игроком недели Лиги Чемпионов.

Широков напал на судью во время матча любительских команд.

"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ.

Газизов рассказал, когда Кокорин дебютирует за "Спартак".

"Спартак" нацелился на бразильского хавбека.

Леонид Федун оценил возможность переигровки матча "Спартак" - "Сочи".

Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.

"Спартак" обратится в РФС по поводу судейства в матче с "Сочи".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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