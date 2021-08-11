Главные новости дня: 10 августа

Теги спартак москвашахтер донецклионель мессипсжуралкилиан мбаппе

Главные новости дня: 10 августаФото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 августа.

"Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы.

"Шахтер" второй раз обыграл "Генк" и прошел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ.

Игорь Шалимов - главный тренер "Урала".

"Манчестер Сити" продлил контракт с Джоном Стоунзом.

Владимир Обухов покинул "Ростов" после допинг-скандала.

"Интер" расторг контракт с Раджой Наингголаном.

ЦСКА огласил точный диагноз Антона Заболотного.

"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу Килиана Мбаппе.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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