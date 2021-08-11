Главные новости дня: 10 августа

Фото: твиттер ПСЖ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 августа.

"Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы.

"Шахтер" второй раз обыграл "Генк" и прошел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов.

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ.

Игорь Шалимов - главный тренер "Урала".

"Манчестер Сити" продлил контракт с Джоном Стоунзом.

Владимир Обухов покинул "Ростов" после допинг-скандала.

"Интер" расторг контракт с Раджой Наингголаном.

ЦСКА огласил точный диагноз Антона Заболотного.

"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу Килиана Мбаппе.

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