Главные новости дня: 10 декабря

Теги зенит санкт-петербургбарселонанаполикарло анчелоттиинтер милан

Главные новости дня: 10 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 декабря.

"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну.

"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Боруссия" переиграла "Славию".

Все результаты матчей Лиги Чемпионов, прошедших 10 декабря, смотрите тут.

Оба российских клуба в ЛЧ остались без еврокубковой весны.

Спаллетти не возглавит "Наполи".

Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020.

Дзюба получил роль в фильме.

"Ливерпуль" впервые за 11 лет одержал две выездные победы подряд в группе ЛЧ.

Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES.

Дешам продлил контракт со сборной Франции.

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.

"Тоттенхэм" отправился на матч с "Баварией" без ряда основных футболистов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Интер Милан Интер Милан 15 38
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3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
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19 Брешия Брешия 14 10
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