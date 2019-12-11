Главные новости дня: 10 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 декабря.

"Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну.

"Интер" проиграл "Барселоне" и выбыл из ЛЧ, а "Боруссия" переиграла "Славию".

Все результаты матчей Лиги Чемпионов, прошедших 10 декабря, смотрите тут.

Оба российских клуба в ЛЧ остались без еврокубковой весны.

Спаллетти не возглавит "Наполи".

Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020.

Дзюба получил роль в фильме.

"Ливерпуль" впервые за 11 лет одержал две выездные победы подряд в группе ЛЧ.

Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES.

Дешам продлил контракт со сборной Франции.

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.

"Тоттенхэм" отправился на матч с "Баварией" без ряда основных футболистов.

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