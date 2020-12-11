Главные новости дня: 10 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 декабря.

ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо".

Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021.

Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году.

Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов.

Умер обладатель "Золотого мяча" 1982 года Паоло Росси.

Зинедин Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона.

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