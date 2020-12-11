Главные новости дня: 10 декабря

Теги цска москвароссиявиктор гончаренкозинедин зидан

Главные новости дня: 10 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 декабря.

ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо".

Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.

Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021.

Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте.

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году.

Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов.

Умер обладатель "Золотого мяча" 1982 года Паоло Росси.

Зинедин Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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