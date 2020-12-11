Главные новости дня: 10 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 декабря.
ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо".
Со всеми результатами дня в Лиге Европы вы можете ознакомиться здесь.
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы.
Сборная России узнала соперников в финальном турнире молодежного Евро-2021.
Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте.
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Виктор Гончаренко - лучший тренер Беларуси в 2020 году.
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов.
Умер обладатель "Золотого мяча" 1982 года Паоло Росси.
Зинедин Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Неудача ЦСКА, уверенные победы английских и немецких клубов: результаты Лиги Европы 10 декабря
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ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо"
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"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА
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Шесть футболистов "Локомотива" пропустили матч с "Баварией" из-за сомнительных тестов на коронавирус
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"Ахмат" попал в санкционный список США
Лента новостей
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Главные новости дня: 10 декабря
-
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы
-
Неудача ЦСКА, уверенные победы английских и немецких клубов: результаты Лиги Европы 10 декабря
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Дюков высказался о пользе лимита на легионеров
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"Милан" переиграл "Спарту", "Тоттенхэм" победил "Антверпен" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы
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ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо"
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"Бетис" интересуется Виллианом
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Только один клуб победил во всех шести матчах групповой стадии еврокубков текущего сезона
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АЕК определился с будущим Карреры
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Дест, Пулишич и Маккенни в числе претендентов на звание футболиста года в США
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Президент РФС высказался о результатах клубов РПЛ в еврокубках
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"Истанбул" угрожал румынским арбитрам в матче с ПСЖ
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"Сантос" выплатит "Барселоне" 2,9 миллиона евро за трансфер Габигола в "Интер"
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"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА
-
Павел Мамаев перенес операцию
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Шесть футболистов "Локомотива" пропустили матч с "Баварией" из-за сомнительных тестов на коронавирус
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Четыре клуба АПЛ нацелились на вингера "Байера"
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Черышев выздоровел от коронавируса
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Три клуба РПЛ поборются за Пейчиновича
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ПСЖ пока не продвинулся в переговорах о продлении контракта с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18