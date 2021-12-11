Главные новости дня: 10 декабря

Теги реал мадридэрлинг холандкилиан мбаппебарселона

Главные новости дня: 10 декабряФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 декабря.

"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге.

"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ.

"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А.

"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге.

Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка.

Холанду очень нравится "Реал Мадрид".

Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге.

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры.

"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов.

Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге

"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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