Главные новости дня: 10 декабря

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 декабря.

"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге.

"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ.

"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А.

"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге.

Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка.

Холанду очень нравится "Реал Мадрид".

Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге.

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры.

"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов.

Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru