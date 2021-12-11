Главные новости дня: 10 декабря
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 декабря.
"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге.
"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ.
"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А.
"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге.
Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка.
Холанду очень нравится "Реал Мадрид".
Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге.
Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры.
"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов.
Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 10 декабря
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Родриго высказался об игре с Винисиусом
-
"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге
-
"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ
-
1
"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А
-
1
"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
1
Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка
-
1
Гризманн поддержал Жоау Феликса
-
Асенсио высказался о возможном уходе из "Реала"
-
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-
1
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Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18