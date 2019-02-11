Главные новости дня: 10 февраля
Сегодня, 10 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
В центральном матче 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0. В другом поединке "Тоттенхэм" оказался сильнее "Лестера".
В Примере "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком", а "Севилья" добыла тяжелейшую ничью в игре против "Эйбара".
Видеообзор матча "Севилья" - "Эйбар".
В Серии А уверенные победы в своих матчах добыли "Ювентус" и "Милан".
Видеообзор матча "Сассуоло" - "Ювентус"
Видеообзор матча "Милан" - "Кальяри".
Во Франции "Монако" сыграл вничью с "Монпелье" и упустил шанс вырваться из зоны вылета. При этом травму получил россиянин Александр Головин.
Эдинсон Кавани и Томас Менье пропустят первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
L’Équipe опубликовало информацию о зарплатах игроков "Монако", в частности Головина.
Также были названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1.
И напоследок, Серхио Агуэро сравнялся с легендарным Аланом Ширером по количеству хет-триков в АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Милан" разгромил "Кальяри" и вошел в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
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Травма Головина: появилась новая информация
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"Севилья" совершила невероятный камбэк в матче с "Эйбаром" (видео голов)
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"Ювентус" в гостях разгромил "Сассуоло" (видео голов)
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0:10 в двух матчах на выезде и исторический гол Агуэро: "Манчестер Сити" уничтожил "Челси" в 26 туре АПЛ
Лента новостей
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Главные новости дня: 10 февраля
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"Милан" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
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"Лион" на выезде уступил "Ницце"
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"Атлетико" и "Милан" вступают в борьбу за трансферную цель "Челси"
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"Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком"
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"Милан" разгромил "Кальяри" и вошел в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
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Роналду забивает не менее 20 голов во всех турнирах 13 сезонов подряд
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"Ювентус" нашел замену Дибале в АПЛ
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"Севилья" - "Эйбар" - 2:2 (видеообзор матча Примеры)
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Травма Головина: появилась новая информация
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"Бенфика" уничтожила соперника с разницей в 10 мячей
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"Сассуоло" - "Ювентус" - 0:3 (видеообзор матча Серии А)
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Гвардиола высказался о разгромной победе над "Челси"
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Сарри прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11