Главные новости дня: 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В центральном матче 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0. В другом поединке "Тоттенхэм" оказался сильнее "Лестера".

В Примере "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком", а "Севилья" добыла тяжелейшую ничью в игре против "Эйбара".

Видеообзор матча "Севилья" - "Эйбар".

В Серии А уверенные победы в своих матчах добыли "Ювентус" и "Милан".

Видеообзор матча "Сассуоло" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Милан" - "Кальяри".

Во Франции "Монако" сыграл вничью с "Монпелье" и упустил шанс вырваться из зоны вылета. При этом травму получил россиянин Александр Головин.

Эдинсон Кавани и Томас Менье пропустят первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

L’Équipe опубликовало информацию о зарплатах игроков "Монако", в частности Головина.

Также были названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1.

И напоследок, Серхио Агуэро сравнялся с легендарным Аланом Ширером по количеству хет-триков в АПЛ.

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