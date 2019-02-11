Главные новости дня: 10 февраля

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Главные новости дня: 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В центральном матче 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счетом 6:0. В другом поединке "Тоттенхэм" оказался сильнее "Лестера".

В Примере "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком", а "Севилья" добыла тяжелейшую ничью в игре против "Эйбара".

Видеообзор матча "Севилья" - "Эйбар".

В Серии А уверенные победы в своих матчах добыли "Ювентус" и "Милан".

Видеообзор матча "Сассуоло" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Милан" - "Кальяри".

Во Франции "Монако" сыграл вничью с "Монпелье" и упустил шанс вырваться из зоны вылета. При этом травму получил россиянин Александр Головин.

Эдинсон Кавани и Томас Менье пропустят первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

L’Équipe опубликовало информацию о зарплатах игроков "Монако", в частности Головина.

Также были названы самые высокооплачиваемые футболисты Лиги 1.

И напоследок, Серхио Агуэро сравнялся с легендарным Аланом Ширером по количеству хет-триков в АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком"

"Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Челси Челси 25 50
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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