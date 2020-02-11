Главные новости дня: 10 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 10 февраля.

Мадридский "Реал" благодаря победе в матче 23-го тура Примеры над "Осасуной" (4:1) установил новый клубный рекорд.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, почему он решил побриться наголо.

"Ливерпуль" действительно интересуется полузащитником "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который ранее уже играл за "красных".

"Ювентус" может уволить главного тренера Маурицио Сарри и вернуть бывшего наставника Массимилиано Аллегри.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился очередным рекордом в чемпионате Испании.

Нападающий ПСЖ Неймар обвинен в организации VIP-сети проституток.

Клуб Российской Премьер-Лиги "Уфа" сменил эмблему.

Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду представили в необычном образе на карнавале.

"Барселона" понесла огромные потери перед ближайшим матчем в чемпионате Испании.

Российская получила нового спонсора и теперь сменит название.

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