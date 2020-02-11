Главные новости дня: 10 февраля

Теги неймарбарселонареал мадридкриштиану роналдулионель месси

Главные новости дня: 10 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 10 февраля.

Мадридский "Реал" благодаря победе в матче 23-го тура Примеры над "Осасуной" (4:1) установил новый клубный рекорд.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, почему он решил побриться наголо.

"Ливерпуль" действительно интересуется полузащитником "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который ранее уже играл за "красных".

"Ювентус" может уволить главного тренера Маурицио Сарри и вернуть бывшего наставника Массимилиано Аллегри.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился очередным рекордом в чемпионате Испании.

Нападающий ПСЖ Неймар обвинен в организации VIP-сети проституток.

Клуб Российской Премьер-Лиги "Уфа" сменил эмблему.

Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду представили в необычном образе на карнавале. 

"Барселона" понесла огромные потери перед ближайшим матчем в чемпионате Испании.

Российская получила нового спонсора и теперь сменит название.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году

Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов