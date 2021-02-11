Главные новости дня: 10 февраля

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Главные новости дня: 10 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 февраля.

"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии.

"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии.

ПСЖ и "Монако" вышли в 1/16 финала Кубка Франции.

УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов.

Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании.

Агент Тайсона высказался об интересе к бразильцу со стороны российский клубов.

В "Аяксе" больше не рассчитывают на Квинси Промеса.

Серхио Рамос хочет остаться в "Реале".

Кевину Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Эвертон" в матче с 9 голами одолел "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Эвертон" в матче с 9 голами одолел "Тоттенхэм" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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