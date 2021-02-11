Главные новости дня: 10 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 февраля.

"Манчестер Сити" уверенно прошел в четвертьфинал Кубка Англии.

"Севилья" обыграла "Барселону" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Аталанта" Миранчука вышла в финал Кубка Италии.

ПСЖ и "Монако" вышли в 1/16 финала Кубка Франции.

УЕФА провел позитивные переговоры об изменении формата Лиги Чемпионов.

Первый матч 1/8 Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси" пройдет не в Испании.

Агент Тайсона высказался об интересе к бразильцу со стороны российский клубов.

В "Аяксе" больше не рассчитывают на Квинси Промеса.

Серхио Рамос хочет остаться в "Реале".

Кевину Де Брюйне не нравится предложение "Манчестер Сити" по новому контракту.

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