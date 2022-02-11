Главные новости дня: 10 февраля
Фото: твиттер "Арсенала"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 февраля.
"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ.
"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии.
"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии.
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство.
"Спартак" продлил контракт с Виктором Мозесом.
Лига чемпионов продаст ТВ-права за 15 миллиардов евро.
УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов.
В Бундеслиге могут изменить формат.
"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18