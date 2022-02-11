Главные новости дня: 10 февраля

Фото: твиттер "Арсенала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 февраля.

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ.

"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии.

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство.

"Спартак" продлил контракт с Виктором Мозесом.

Лига чемпионов продаст ТВ-права за 15 миллиардов евро.

УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов.

В Бундеслиге могут изменить формат.

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты.

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