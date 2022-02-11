Главные новости дня: 10 февраля

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Главные новости дня: 10 февраляФото: твиттер "Арсенала"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 февраля.

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ.

"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии.

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство.

"Спартак" продлил контракт с Виктором Мозесом.

Лига чемпионов продаст ТВ-права за 15 миллиардов евро.

УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов.

В Бундеслиге могут изменить формат.

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты.

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Успехи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", осечки "Челси" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 24-го тура АПЛ

Успехи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", осечки "Челси" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 24-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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