Главные новости дня: 10 июля

10 июля возобновился Чемпионат Мира-2018, который проходит в России.

Сборная Франции победила Бельгию и завоевала путевку в финал. Лучшим игроком матча признали Самуэля Умтити.

Франция - Бельгия: отчет о матче

Франция - Бельгия: видеообзор матча

В клубном футболе состоялся главный тренер лета. Роналду перешел в "Ювентус". "Реал" и Бэйл поблагодарили Криштиану, а вот Тебасу все равно.

Громким трансфером отметился и "Манчестер Сити", который наконец-то подписал Махреза. Усилился и "Арсенал", завершивший трансфер Торрейры.

Усилились бразильцами киевское "Динамо" и "Шахтер".

"Локомотив" подписал русскоговорящего нигерийца, родившегося в Санкт-Петербурге.

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