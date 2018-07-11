Главные новости дня: 10 июля

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Главные новости дня: 10 июля

10 июля возобновился Чемпионат Мира-2018, который проходит в России.

Сборная Франции победила Бельгию и завоевала путевку в финал. Лучшим игроком матча признали Самуэля Умтити.

Франция - Бельгия: отчет о матче

Франция - Бельгия: видеообзор матча

В клубном футболе состоялся главный тренер лета. Роналду перешел в "Ювентус". "Реал" и Бэйл поблагодарили Криштиану, а вот Тебасу все равно.

Громким трансфером отметился и "Манчестер Сити", который наконец-то подписал Махреза. Усилился и "Арсенал", завершивший трансфер Торрейры.

Усилились бразильцами киевское "Динамо" и "Шахтер"

"Локомотив" подписал русскоговорящего нигерийца, родившегося в Санкт-Петербурге.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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