Главные новости дня: 10 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июля.

У "Барселоны" возникли серьезные сложности из-за возможного трансфера форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Спартак" хочет купить полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса.

Российский вратарь Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.

Новичку "Реала" Эдеру Милитао стало плохо во время презентации.

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о своем конфликте с "железнодорожниками".

"Спартак" подписал немецкого хавбека Малкольма Баду.

На Кубке Африки определились два полуфиналиста.

Soccerex представил список самых дорогих молодых игроков мира.

"Манчестер Юнайтед" может купить Кристиана Эриксена в качестве замены Полю Погба.

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался дорогостоящим автомобилем.

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