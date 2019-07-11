Главные новости дня: 10 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июля.
У "Барселоны" возникли серьезные сложности из-за возможного трансфера форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
"Спартак" хочет купить полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса.
Российский вратарь Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.
Новичку "Реала" Эдеру Милитао стало плохо во время презентации.
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о своем конфликте с "железнодорожниками".
"Спартак" подписал немецкого хавбека Малкольма Баду.
На Кубке Африки определились два полуфиналиста.
Soccerex представил список самых дорогих молодых игроков мира.
"Манчестер Юнайтед" может купить Кристиана Эриксена в качестве замены Полю Погба.
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался дорогостоящим автомобилем.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16