Главные новости дня: 10 июля

Теги спартак москвабарселонадмитрий тарасовантуан гризманнкристиан эриксен

Главные новости дня: 10 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июля.

У "Барселоны" возникли серьезные сложности из-за возможного трансфера форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Спартак" хочет купить полузащитника "Сампдории" Гастона Рамиреса.

Российский вратарь Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА.

Новичку "Реала" Эдеру Милитао стало плохо во время презентации.

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о своем конфликте с "железнодорожниками".

"Спартак" подписал немецкого хавбека Малкольма Баду.

На Кубке Африки определились два полуфиналиста.

Soccerex представил список самых дорогих молодых игроков мира.

"Манчестер Юнайтед" может купить Кристиана Эриксена в качестве замены Полю Погба.

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался дорогостоящим автомобилем.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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