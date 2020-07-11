Главные новости дня: 10 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.

Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов.

"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт.

СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом.

BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

В "Сочи" отрицают планы заключить с Кокориным полноценный контракт.

Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги.

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона.

"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери.

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён.

РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR.

Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак".

Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке".

"Шахтёр", "Манчестер Юнайтед" и "Интер" узнали возможных соперников по 1/4 финала Лиги Европы

"Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира.

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