Главные новости дня: 10 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.
Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов.
"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт.
СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом.
BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.
В "Сочи" отрицают планы заключить с Кокориным полноценный контракт.
Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги.
Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона.
"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери.
Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён.
РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR.
Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак".
Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке".
"Шахтёр", "Манчестер Юнайтед" и "Интер" узнали возможных соперников по 1/4 финала Лиги Европы
"Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира.
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Клопп: "У Салаха невероятная статистика"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18