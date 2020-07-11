Главные новости дня: 10 июля

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Главные новости дня: 10 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 9 июля.

Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов. 

"Наполи" подготовил для Гаттузо новый контракт.

СМИ: защитник тульского "Арсенала" заразился коронавирусом.

BBC: CAS отменит отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков.

В "Сочи" отрицают планы заключить с Кокориным полноценный контракт.

Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги.

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона.

"Спартак" потерял 17 миллионов евро на продаже Веллитона из-за Унаи Эмери.

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён.

РПЛ объявила о переносе двух матчей из-за VAR.

Конте в 2014 году мог возглавить "Спартак".

Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке".

"Шахтёр", "Манчестер Юнайтед" и "Интер" узнали возможных соперников по 1/4 финала Лиги Европы

"Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира.

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"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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