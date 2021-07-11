Главные новости дня: 10 июля

Фото: твиттер Кубка Америки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 июля.

Сборная Колумбии - бронзовый призёр Кубка Америки-2021.

"Рубин" дожал "Химки" в матче Кубка "Матч Премьер".

Лионель Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021.

"Байер" подтвердил переход Андрея Лунева.

"Хетафе" выкупил Карлеса Аленью у "Барселоны".

Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Лионеля Месси.

Футболисты сборной Нидерландов не будут участвовать в выборе нового тренера.

СМИ узнали о возможном уголовном наказании Квинси Промеса в Нидерландах.

Трансфер Николы Влашича в "Милан" на грани срыва.

"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками.

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