Главные новости дня: 10 июля

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Главные новости дня: 10 июляФото: твиттер Кубка Америки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 июля.

Сборная Колумбии - бронзовый призёр Кубка Америки-2021.

"Рубин" дожал "Химки" в матче Кубка "Матч Премьер".

Лионель Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021.

"Байер" подтвердил переход Андрея Лунева.

"Хетафе" выкупил Карлеса Аленью у "Барселоны".

Ла Лига разрешила "Барселоне" зарегистрировать Лионеля Месси.

Футболисты сборной Нидерландов не будут участвовать в выборе нового тренера.

СМИ узнали о возможном уголовном наказании Квинси Промеса в Нидерландах.

Трансфер Николы Влашича в "Милан" на грани срыва.

"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками.

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ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси

ESPN: "Барселона" не получала разрешения на регистрацию Месси

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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