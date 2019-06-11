Главные новости дня: 10 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 июня.
В матчах отборочного турнира Евро-2020:
Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников, также Испания обыграла Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии. Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар.
Классон получил травму в матче за сборную Швеции. Возможно, разрыв "крестов".
Погба готов вернуться в "Ювентус".
Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер.
Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А.
Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус".
СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций.
Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ.
Мамаеву отказали в свидании с детьми.
"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу".
Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров.
Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций.
Бердыев может возглавить "Сочи".
Облак согласен перебраться в "Манчестер Юнайтед".
По данным СМИ, ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
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Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за сборную Польши
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СМИ: ПСЖ готов заплатить за трансфер де Хеа около 68 миллионов евро
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Главные новости дня: 10 июня
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Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"
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Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020
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Сборная Чехии обыграла Черногорию, а Болгария уступила Косово
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Испания разгромила Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии
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Винисиус: "Играть с Месси или Роналду? Я бы выбрал Бензема"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16