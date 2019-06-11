Главные новости дня: 10 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 июня.

В матчах отборочного турнира Евро-2020:

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников, также Испания обыграла Швецию, а Фарерский острова проиграли Норвегии. Дания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар.

Классон получил травму в матче за сборную Швеции. Возможно, разрыв "крестов".

Погба готов вернуться в "Ювентус".

Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер.

Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А.

Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус".

СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций.

Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ.

Мамаеву отказали в свидании с детьми.

"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров.

Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций.

Бердыев может возглавить "Сочи".

Облак согласен перебраться в "Манчестер Юнайтед".

По данным СМИ, ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену.

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