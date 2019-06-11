Главные новости дня: 10 июня

Теги хавивиктор классониспаниямурад мусаевфернандо риксен

Главные новости дня: 10 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 июня.

В матчах отборочного турнира Евро-2020:

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников, также Испания обыграла Швецию, а Фарерский острова проиграли НорвегииДания разгромила Грузию, а Ирландия переиграла Гибралтар.

Классон получил травму в матче за сборную Швеции. Возможно, разрыв "крестов".

Погба готов вернуться в "Ювентус".

Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер.

Мурад Мусаев получил тренерскую лицензию категории А.

Роналду пообщался с де Лигтом о возможном переходе в "Ювентус".

СМИ узнали, сколько сборная Португалии заработала за победу в Лиге Наций.

Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ.

Мамаеву отказали в свидании с детьми.

"Реал" запретил Азару давать интервью до презентации на "Сантьяго Бернабеу".

Министр спорта России рассказал о позитивном влиянии лимита на легионеров.

Роналду, де Лигт и другие: опубликована символическая сборная финального турнира Лиги Наций.

Бердыев может возглавить "Сочи".

Облак согласен перебраться в "Манчестер Юнайтед".

По данным СМИ, ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

Польша, Австрия и Словения разгромили своих соперников в матчах отборочного турнира Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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