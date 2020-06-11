Главные новости дня: 10 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июня.

"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии.

В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов.

Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов.

После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%.

"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича.

Лионель Месси - самый эффективный игрок чемпионата Испании, выходящий на замену.

"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову.

В Италии вновь сообщили о возможном уходе Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Стало известно, сколько Пауло Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту.

"Спартак" хочет купить трансферную цель ЦСКА.

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