Главные новости дня: 10 июня

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Главные новости дня: 10 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июня.

"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии.

В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов.

Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов.

После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%.

"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича.

Лионель Месси - самый эффективный игрок чемпионата Испании, выходящий на замену.

"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову.

В Италии вновь сообщили о возможном уходе Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Стало известно, сколько Пауло Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту.

"Спартак" хочет купить трансферную цель ЦСКА.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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