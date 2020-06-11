Главные новости дня: 10 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 июня.
"Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии.
В УЕФА определились с датами матчей Лиги Чемпионов.
Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов.
После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%.
"Локомотив" объявил состав тренерского штаба Марко Николича.
Лионель Месси - самый эффективный игрок чемпионата Испании, выходящий на замену.
"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову.
В Италии вновь сообщили о возможном уходе Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Стало известно, сколько Пауло Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту.
"Спартак" хочет купить трансферную цель ЦСКА.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Главные новости дня: 10 июня
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Лигу Европы могут доиграть в одном из немецких городов
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Don Balon: Роналду может вернуться в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18