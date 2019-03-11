Главные новости дня: 10 марта

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 10 марта.

В чемпионате России состоялись три матча с участием команд, входящих в лидирующую группу.

"Спартак" обыграл "Динамо", благодаря голу Георгия Джикии. "Зенит" добился успеха в поединке с "Уфой", несмотря на то, что пропустил первым. "Локомотив" победил "Анжи", голами отметились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

В центральном матче английской Премьер-лиги "Арсенал" добился победы над "Манчестер Юнайтед". Для манкунианцев это поражение стало первым в АПЛ после назначения на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера."Ливерпуль" победил "Бернли", дублями отметились Садио Мане и Роберто Фирмино. "Челси" едва не проиграл "Вулверхэмптону", отыгравшись на 92-й минуте благодаря голу Эдена Азара.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Вальядолид", Карим Бензема отметился дублем. Хет-трик Виссама Бен-Йеддера принес "Севилье" крупную победу над "Реалом Сосьедад".

"Барселона" потеряла Усмана Дембеле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари назвал причину проблемы полузащитника Иско.

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус".

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не прочь перебраться в "Манчестер Юнайтед".

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