Главные новости дня: 10 марта
Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 10 марта.
В чемпионате России состоялись три матча с участием команд, входящих в лидирующую группу.
"Спартак" обыграл "Динамо", благодаря голу Георгия Джикии. "Зенит" добился успеха в поединке с "Уфой", несмотря на то, что пропустил первым. "Локомотив" победил "Анжи", голами отметились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.
В центральном матче английской Премьер-лиги "Арсенал" добился победы над "Манчестер Юнайтед". Для манкунианцев это поражение стало первым в АПЛ после назначения на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера."Ливерпуль" победил "Бернли", дублями отметились Садио Мане и Роберто Фирмино. "Челси" едва не проиграл "Вулверхэмптону", отыгравшись на 92-й минуте благодаря голу Эдена Азара.
В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Вальядолид", Карим Бензема отметился дублем. Хет-трик Виссама Бен-Йеддера принес "Севилье" крупную победу над "Реалом Сосьедад".
"Барселона" потеряла Усмана Дембеле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари назвал причину проблемы полузащитника Иско.
Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус".
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не прочь перебраться в "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14