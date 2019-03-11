Главные новости дня: 10 марта

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Главные новости дня: 10 марта

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 10 марта.

В чемпионате России состоялись три матча с участием команд, входящих в лидирующую группу.

"Спартак" обыграл "Динамо", благодаря голу Георгия Джикии"Зенит" добился успеха в поединке с "Уфой", несмотря на то, что пропустил первым. "Локомотив" победил "Анжи", голами отметились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

В центральном матче английской Премьер-лиги "Арсенал" добился победы над "Манчестер Юнайтед". Для манкунианцев это поражение стало первым в АПЛ после назначения на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера."Ливерпуль" победил "Бернли", дублями отметились Садио Мане и Роберто Фирмино. "Челси" едва не проиграл "Вулверхэмптону", отыгравшись на 92-й минуте благодаря голу Эдена Азара.

В чемпионате Испании "Реал" разгромил "Вальядолид", Карим Бензема отметился дублем. Хет-трик Виссама Бен-Йеддера принес "Севилье" крупную победу над "Реалом Сосьедад".

"Барселона" потеряла Усмана Дембеле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари назвал причину проблемы полузащитника Иско.

Бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус".

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не прочь перебраться в "Манчестер Юнайтед".

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Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги

Дубль Бензема помог "Реалу" разгромил "Вальядолид" в матче Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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