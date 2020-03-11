Главные новости дня: 10 марта

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Главные новости дня: 10 марта

Во вторник, 10 марта, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аталанта" вырвала победу у "Валенсии". Иличич сделал покер. "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" и вылетел из турнира.

"Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

Варди не исключает возвращения в сборную Англии.

Ракитич может летом перейти в "Ювентус".

Ряд клубов Серии А отменили тренировки.

Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проходить без зрителей.

Тер Штенен просит у "Барселоны" зарплату в 15 миллионов евро в год.

Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса.

"Зенит" установил рекорд РПЛ.

Матчи двух туров Примеры пройдут без зрителей из-за коронавируса.

Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков

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