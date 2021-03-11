Главные новости дня: 10 марта

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Главные новости дня: 10 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 марта.

ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон".

"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги.

"Спартак" уволил тренера Романа Пилипчука.

"Локомотив" покинули около 20 сотрудников.

"Барселона" сегодня сделала Серхио Агуэро предложение о контракте.

"Бавария" готова отпустить Ханси Флика в сборную Германии.

Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал".

Эрлинг Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов.

Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара".

Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта

Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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