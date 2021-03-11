Главные новости дня: 10 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 марта.

ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон".

"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги.

"Спартак" уволил тренера Романа Пилипчука.

"Локомотив" покинули около 20 сотрудников.

"Барселона" сегодня сделала Серхио Агуэро предложение о контракте.

"Бавария" готова отпустить Ханси Флика в сборную Германии.

Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал".

Эрлинг Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов.

Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара".

Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru