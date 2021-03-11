Главные новости дня: 10 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 10 марта.
ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон".
"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги.
"Спартак" уволил тренера Романа Пилипчука.
"Локомотив" покинули около 20 сотрудников.
"Барселона" сегодня сделала Серхио Агуэро предложение о контракте.
"Бавария" готова отпустить Ханси Флика в сборную Германии.
Рафаэль Варан хочет покинуть "Реал".
Эрлинг Холанд установил два рекорда Лиги Чемпионов.
Ари, скорее всего, уйдет из "Краснодара".
Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 10 марта
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Впервые за 16 лет в четвертьфинале Лиги Чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду
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Линекер отреагировал на не забитый пенальти Месси в матче с ПСЖ
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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге Чемпионов
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Вылет "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 10 марта
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1
ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов
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1
"Ливерпуль" снова обыграл "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
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Симеоне побил рекорд Арагонеса на посту тренера "Атлетико"
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Агент Алабы прокомментировал слухи о договоренности игрока с "Барселоной"
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"Спартак" отказался отпустить Кутепова в "Астану"
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"Ренн" уступил "Марселю" в Лиге 1
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"Атлетико" переиграл "Атлетик" в матче Ла Лиги
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"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
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Экс-президент "Ювентуса" назвал трансфер Роналду ошибкой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18