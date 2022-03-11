Главные новости дня: 10 марта

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Главные новости дня: 10 марта

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 марта.

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Барселона" и "Галатасарай" сыграли вничью, "Аталанта" победила "Байер". Все результаты дня Лиги Европы.

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций. "Фейеноорд" разгромил "Партизан", "Рома" выиграла у "Витесса". Все результаты дня Лиги Конференций.

В чемпионате Англии "Челси" победил "Норвич".

Наставник сборной России Валерий Карпин возглавил "Ростов". Ради ростовчан он отказал двум клубам.

Стало известно, почему "Бавария" не спешит продлевать контракт с Робертом Левандовски.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Провал "Монако", неудача "Барселоны", феерия "Рейнджерс": результаты Лиги Европы 10 марта

Провал "Монако", неудача "Барселоны", феерия "Рейнджерс": результаты Лиги Европы 10 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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