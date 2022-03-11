Главные новости дня: 10 марта

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 марта.

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Барселона" и "Галатасарай" сыграли вничью, "Аталанта" победила "Байер". Все результаты дня Лиги Европы.

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций. "Фейеноорд" разгромил "Партизан", "Рома" выиграла у "Витесса". Все результаты дня Лиги Конференций.

В чемпионате Англии "Челси" победил "Норвич".

Наставник сборной России Валерий Карпин возглавил "Ростов". Ради ростовчан он отказал двум клубам.

Стало известно, почему "Бавария" не спешит продлевать контракт с Робертом Левандовски.

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