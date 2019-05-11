Главные новости дня: 10 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 мая.

В этот день в рамках 28-го тура чемпионата России состоялись четыре матча. "Оренбург" упустил победу над "Уралом", "Динамо" и "Ростов" расписали нулевую ничью, "Анжи" уступил "Арсеналу", а "Локомотив" разгромил "Рубин".

Бывший игрок "Спартака" Артём Безродный, возможно, занижал свой возраст.

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре завершил профессиональную карьеру.

Лукас Моура признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, а Пьер-Эмерик Обамеянг получил аналогичную награду в Лиге Европы.

Нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната. Клуб готовит апелляцию на это решение, а сам бразилец снова задумался о смене команды.

ФИФА запретила Мино Райоле три месяца заниматься агентской работой. Громкие летние трансферы под угрозой срыва?

"Челси" объявил о продлении контракта с защитником Давидом Луизом.

Виктор Вальдес может войти в тренерский штаб Хави в "Аль-Садде". Итоговая цель обоих - "Барселона".

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