Главные новости дня: 10 мая

Теги локомотив москварубиняя турелукас моурапьер-эмерик обамеянгнеймармино райола

Главные новости дня: 10 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 мая.

В этот день в рамках 28-го тура чемпионата России состоялись четыре матча. "Оренбург" упустил победу над "Уралом", "Динамо" и "Ростов" расписали нулевую ничью, "Анжи" уступил "Арсеналу", а "Локомотив" разгромил "Рубин".

Бывший игрок "Спартака" Артём Безродный, возможно, занижал свой возраст.

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре завершил профессиональную карьеру.

Лукас Моура признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, а Пьер-Эмерик Обамеянг получил аналогичную награду в Лиге Европы.

Нападающий ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната. Клуб готовит апелляцию на это решение, а сам бразилец снова задумался о смене команды.

ФИФА запретила Мино Райоле три месяца заниматься агентской работой. Громкие летние трансферы под угрозой срыва?

"Челси" объявил о продлении контракта с защитником Давидом Луизом.

Виктор Вальдес может войти в тренерский штаб Хави в "Аль-Садде". Итоговая цель обоих - "Барселона".

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"

"Зенит" и "Ростов" поборются за форварда "Оренбурга"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов