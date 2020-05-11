Главные новости дня: 10 мая

Теги миралем пьяничалександр головиндмитрий сычевсердар азмун

Главные новости дня: 10 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 мая.

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожертвовал футболку с автографом, чтобы помочь собрать еду для нуждающихся.

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет покинуть клуб летом

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.

"Наполи" определился с условием для покупки иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован в реанимацию.

Российский хавбек "Монако" Александр Головин занял третье место в споре за звание лучшего плеймейкера Лиги 1.

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, за какой клуб он мечтает выступать.

Бывший игрок "Барселоны" Джонатан дос Сантос опубликовал откровенное фото с шикарной моделью.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году по версии Instagram.

БАТЭ с хоккейным счетом обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси.

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Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича

Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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