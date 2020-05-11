Главные новости дня: 10 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 мая.

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожертвовал футболку с автографом, чтобы помочь собрать еду для нуждающихся.

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет покинуть клуб летом

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.

"Наполи" определился с условием для покупки иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован в реанимацию.

Российский хавбек "Монако" Александр Головин занял третье место в споре за звание лучшего плеймейкера Лиги 1.

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, за какой клуб он мечтает выступать.

Бывший игрок "Барселоны" Джонатан дос Сантос опубликовал откровенное фото с шикарной моделью.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году по версии Instagram.

БАТЭ с хоккейным счетом обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси.

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