Главные новости дня: 10 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 мая.
Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожертвовал футболку с автографом, чтобы помочь собрать еду для нуждающихся.
Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо хочет покинуть клуб летом
"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Ювентуса" Миралемом Пьяничем.
"Наполи" определился с условием для покупки иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Молодой хавбек "Аталанты" Андреа Ринальди был госпитализирован в реанимацию.
Российский хавбек "Монако" Александр Головин занял третье место в споре за звание лучшего плеймейкера Лиги 1.
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, за какой клуб он мечтает выступать.
Бывший игрок "Барселоны" Джонатан дос Сантос опубликовал откровенное фото с шикарной моделью.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году по версии Instagram.
БАТЭ с хоккейным счетом обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси.
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главное
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Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й
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Аршавин прокомментировал прогулку Кержакова по Петербургу
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Ла Лига рассказала о результатах обследования футболистов на коронавирус
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"Лион" опроверг, что ответный матч ЛЧ с "Ювентусом" состоится 7 августа
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Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент
Лента новостей
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Главные новости дня: 10 мая
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"Мы были настроены против него". Бывший защитник сборной Франции вспомнил об удалении Зидана в финале ЧМ-2006
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"Атлетико" может продлить аренду Карраско
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Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич стал отцом
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"Милан" отказал ПСЖ в трансфере основного хавбека
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"Лацио" нацелился на воспитанника "Челси"
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"Лион" летом готов продать лидеров атаки
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В "Зените" прокомментировали возможный переход Сердара Азмуна в "Наполи"
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"Рома" хочет обменять сына Клюйверта на форварда "Эвертона"
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2
Стали известны сроки восстановления Филиппе Коутиньо
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Гарет Бэйл может перейти в "Ньюкасл"
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Marca объявила результаты голосования за лучший стадион в мире. "Лужники" заняли 34-е место
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Стали известны сроки травмированного форварда "Реала" Луки Йовича
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Сычев занял 18-е место в рейтинге самых дорогих молодых игроков в 2004 году. Роналду - 6-й
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2
Уго Льорис купил пса для охраны дома за 17 тысяч евро
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"Интер" выкупит Сенси у "Сассуоло"
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БАТЭ обыграл "Слуцк" в чемпионате Беларуси. В матче забито 8 голов
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Три игрока "Витории Гимарайнш" заразились коронавирусом
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Мусаев сказал, что "Краснодар" поддерживает идею с завершением чемпионата России
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Генеральный секретарь РФС прокомментировал возможность возобновления сезона РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18