Главные новости дня: 10 мая

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 мая.

Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей.

"Фулхэм" вылетел из АПЛ.

Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла Лиги.

Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимации.

Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ.

"Спартак" прокомментировал нападение на Фетисова.

Финал ЛЧ пройдет в Лондоне или Португалии.

Успехи "Спартака" и ЦСКА, осечка "Локомотива": результаты 29-го тура РПЛ.

"Милан" установил клубный рекорд.

Верратти сможет сыграть на чемпионате Европе.

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