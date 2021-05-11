Главные новости дня: 10 мая
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 мая.
Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей.
"Фулхэм" вылетел из АПЛ.
Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла Лиги.
Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимации.
Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ.
"Спартак" прокомментировал нападение на Фетисова.
Финал ЛЧ пройдет в Лондоне или Португалии.
Успехи "Спартака" и ЦСКА, осечка "Локомотива": результаты 29-го тура РПЛ.
"Милан" установил клубный рекорд.
Верратти сможет сыграть на чемпионате Европе.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 10 мая
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Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" по странной причине
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Айдара продлил контракт с "Лейпцигом"
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Хоакин побил рекорд "Бетиса" по количеству матчей
-
Черевченко сказал, что у него не было конфликта с Тедеско
-
"Фулхэм" вылетел из АПЛ
-
Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ
-
Горячая борьба за чемпионство и много голов. Результаты 35-го тура Ла Лиги
-
"Барса" вновь ведет переговоры с Депаем
-
Жиго дал комментарий после победы над "Химками"
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"Спартак" прокомментировал нападение на Фетисова
-
Тедеско сказал когда проведет прощальную пресс-конференцию
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"ПСЖ" может подписать Салаха
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Директор по связям с общественностью "Спартака" находится в реанимации
-
"Спартак" гарантировал себе место в топ-3 РПЛ
-
Федун высказался о Тедеско
-
Успехи "Спартака" и ЦСКА, осечка "Локомотива": результаты 29-го тура РПЛ
-
"Спартак" вырвал победу у "Химок"
-
Гендузи может перейти в "Марсель"
-
Финал ЛЧ пройдет в Лондоне или Португалии
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4