Главные новости дня: 10 ноября

Теги зенит санкт-петербургливерпульювентусшахтер донецк

Главные новости дня: 10 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 ноября.

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ.

ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в РПЛ.

"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ.

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ.

"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере.

Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом".

"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А.

Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге.

Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги.

"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ.

Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Примере.

"Ювентус" готов включить четырех игроков в трансфер Погба.

Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов