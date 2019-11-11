Главные новости дня: 10 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 ноября.
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ.
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в РПЛ.
"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ.
"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ.
"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере.
Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом".
"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А.
Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге.
Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги.
"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ.
Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Примере.
"Ювентус" готов включить четырех игроков в трансфер Погба.
Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7