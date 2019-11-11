Главные новости дня: 10 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 ноября.

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ.

ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в РПЛ.

"Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ.

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" в матче АПЛ.

"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере.

Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом".

"Лацио" в результативном матче обыграл "Лечче" и вернулся на третье место в Серии А.

Гладбахская "Боруссия" обыграла "Вердер" и продолжила лидировать в Бундеслиге.

Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Байер" выиграл в матче Бундеслиги.

"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ.

Лионель Месси повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Примере.

"Ювентус" готов включить четырех игроков в трансфер Погба.

Фанаты "Аль-Садда" требуют увольнения Хави с поста главного тренера.

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