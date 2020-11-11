Главные новости дня: 10 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 ноября.

Левандовски - лучший игрок сезона-2019/2020 по версии Goal. Месси и Роналду - в топ-5.

Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена.

Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии.

"Барселона" интересуется пятью свободными агентами.

Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду.

"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бэйла: названа сумма.

Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных.

Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом.

Названы сроки восстановления Марио Фернандеса.

"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов".

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