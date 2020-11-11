Главные новости дня: 10 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 ноября.
Левандовски - лучший игрок сезона-2019/2020 по версии Goal. Месси и Роналду - в топ-5.
Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена.
Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии.
"Барселона" интересуется пятью свободными агентами.
Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.
В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду.
"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бэйла: названа сумма.
Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных.
Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом.
Названы сроки восстановления Марио Фернандеса.
"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом
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Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"
-
Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена
-
Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии
-
"Барселона" интересуется пятью свободными агентами
Лента новостей
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1
Главные новости дня: 10 ноября
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1
Тюрам выйдет в старте сборной Франции на матч с Финляндией
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Сакки заявил, что его не интересует игра ПСЖ
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1
Голкипер сборной Бельгии Камински заболел коронавирусом
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1
"Наполи" обжалует решение в отказе в апелляции на техническое поражение от "Ювентуса"
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Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом
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1
Президент "Лиона" опроверг информацию о том, что Депай может покинуть "Лион" зимой
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Куман высказался о своих отношениях с капитаном "Барселоны" Месси
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1
Анчелотти: "Ибрагимович и Роналду бессмертны"
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В твиттере сравнили показатели Гризманна и экс-игрока "Барсы" Турана
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Гончаренко подвел итоги жеребьевки Кубка России
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Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом
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Малкин отреагировал на скандал вокруг Дзюбы
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Вейналдум не стал говорить о возможно продлении контракта с "Ливерпулем"
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Бартез вошел в тренерский штаб "Тулузы"
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1
Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением
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2
Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"
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Агент Малиновского опроверг интерес "Интера" к его клиенту
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1
Стало известно, когда выйдет фильм, посвященный Ибрагимовичу
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Асенсио высказался о предстоящем матче сборной Испании с Нидерландами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18