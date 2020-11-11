Главные новости дня: 10 ноября

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Главные новости дня: 10 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 ноября.

Левандовски - лучший игрок сезона-2019/2020 по версии Goal. Месси и Роналду - в топ-5.

Апелляция "Наполи" на техническое поражение в матче с "Ювентусом" была отклонена.

Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии.

"Барселона" интересуется пятью свободными агентами.

Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду.

"Тоттенхэм" сделал "Реалу" предложение по выкупу Бэйла: названа сумма.

Дебютный гол Миранчука в Серии "А", сенсационные вершины топ-чемпионатов и "стандартное" падение "Реала": главные итоги футбольных выходных.

Ещё три игрока "Ромы" вслед за Джеко заболели коронавирусом.

Названы сроки восстановления Марио Фернандеса.

"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов".

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Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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