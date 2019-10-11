Главные новости дня: 10 октября

Теги россияшотландиястанислав черчесовбельгиянеймар

Главные новости дня: 10 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 октября.

Самым ярким событием сегодняшнего дня стало то, что Россия разгромила сборную Шотландии

Польша, Северная Македония и Австрия также добились побед в матчах отбора Евро-2020.

Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью.

Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы.

Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру.

Неймар установил рекорд сборной Бразилии.

Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет.

Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России.

Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка.

Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро.

Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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