Главные новости дня: 10 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 октября.

Самым ярким событием сегодняшнего дня стало то, что Россия разгромила сборную Шотландии.

Польша, Северная Македония и Австрия также добились побед в матчах отбора Евро-2020.

Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью.

Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы.

Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру.

Неймар установил рекорд сборной Бразилии.

Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет.

Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России.

Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка.

Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро.

Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона.

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