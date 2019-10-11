Главные новости дня: 10 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 октября.
Самым ярким событием сегодняшнего дня стало то, что Россия разгромила сборную Шотландии.
Польша, Северная Македония и Австрия также добились побед в матчах отбора Евро-2020.
Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью.
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы.
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру.
Неймар установил рекорд сборной Бразилии.
Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет.
Газзаев ради работы в "Динамо" готов уйти из Госдумы России.
Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка.
Малком пропустит ещё два месяца. "Зенит" купил его за 40 миллионов евро.
Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Адиев объявил об уходе из "Ахмата"
-
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
-
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Головин высказался о разгромной победе сборной России
-
Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче
-
России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией
-
1
Дзюба: "Для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов"
-
Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью
-
Польша, Северная Македония и Австрия добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию
-
Федун прокомментировал разгромную победу сборной России
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании
-
1
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
"Бавария" планирует выкупить Перишича у "Интера"
-
Левандовски забил в 7-м матче подряд
-
Дешам объяснил решение исключить Мбаппе из состава сборной Франции
-
Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе
-
Шалимов прокомментировал уход из "Ахмата" своего помощника Адиева
-
Воспитанник "Реала" Медран стал игроком "Чикаго Файр"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3