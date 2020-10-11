Главные новости дня: 10 октября

Теги германияиспаниябразилиямарио фернандескриштиану роналду

Главные новости дня: 10 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 октября.

Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию.

Сборные Бразилии и Колумбии разгромили своих соперников в квалификации ЧМ-2022.

У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус.

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков.

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А.

Неймар побил рекорд Лионеля Месси.

Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита".

"Реал" готовит новые контракты для Серхио Рамоса и Луки Модрича.

Виктор Мозес проходит в Риме медобследование для "Спартака".

У "Валенсии" может смениться владелец.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Наций: все результаты 10 октября

Лига Наций: все результаты 10 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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