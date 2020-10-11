Главные новости дня: 10 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 октября.

Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию.

Сборные Бразилии и Колумбии разгромили своих соперников в квалификации ЧМ-2022.

У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус.

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков.

Криштиану Роналду - самый высокооплачиваемый футболист Серии А.

Неймар побил рекорд Лионеля Месси.

Хавбек "Марселя" отклонил предложение "Зенита".

"Реал" готовит новые контракты для Серхио Рамоса и Луки Модрича.

Виктор Мозес проходит в Риме медобследование для "Спартака".

У "Валенсии" может смениться владелец.

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