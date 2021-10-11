Главные новости дня: 10 октября
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 октября.
Сборная Франции стала победителем Лиги наций УЕФА. В финальном матче французы победили Испанию. Впрочем, решающий гол оказался очень спорным. В матче за 3 место Италия обыграла Бельгию.
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте поделился информацией об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси, который летом перешел в ПСЖ.
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался об отсутствии в сборной России Артема Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022.
"Бавария" нацелена на нескольких игроков "Барселоны".
Московский "Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера.
В "Фиорентине" прокомментировали слухи об интересе к форварду "Спартака" Джордану Ларссону.
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил свое недовольство мадридским "Реалом" из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 10 октября
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Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций
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Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18