Главные новости дня: 10 октября

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 октября.

Сборная Франции стала победителем Лиги наций УЕФА. В финальном матче французы победили Испанию. Впрочем, решающий гол оказался очень спорным. В матче за 3 место Италия обыграла Бельгию.

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте поделился информацией об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси, который летом перешел в ПСЖ.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек высказался об отсутствии в сборной России Артема Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022.

"Бавария" нацелена на нескольких игроков "Барселоны".

Московский "Локомотив" объявил о назначении нового главного тренера.

В "Фиорентине" прокомментировали слухи об интересе к форварду "Спартака" Джордану Ларссону.

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил свое недовольство мадридским "Реалом" из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини установил рекорд национальной команды.

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