Главные новости дня: 10 сентября

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Главные новости дня: 10 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 сентября.

Итоги матчей отборочного турнира на Евро-2020:

Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву. Он проводит 160-й матч за сборную.

Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих.

Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора.

Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами".

Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией.

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА.

На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело.

Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова.

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды.

Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне.

РФС заключил партнёрское соглашение с компанией Галицкого.

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса.

Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020

Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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