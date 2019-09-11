Главные новости дня: 10 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 сентября.

Итоги матчей отборочного турнира на Евро-2020:

Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву. Он проводит 160-й матч за сборную.

Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих.

Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора.

Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами".

Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией.

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА.

На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело.

Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова.

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды.

Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне.

РФС заключил партнёрское соглашение с компанией Галицкого.

ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса.

Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной.

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