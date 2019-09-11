Главные новости дня: 10 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 10 сентября.
Итоги матчей отборочного турнира на Евро-2020:
Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву. Он проводит 160-й матч за сборную.
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих.
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора.
Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами".
Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией.
Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА.
На модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели дело.
Уткин назвал Глушакова свиньей за критику в адрес Кафельникова.
"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды.
Аршавин рассказал, как его обокрали в Лондоне.
РФС заключил партнёрское соглашение с компанией Галицкого.
ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса.
Президент РФС выступил против совмещения Черчесова в клубе и сборной.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1